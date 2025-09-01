Erasmus+ INDIRE a Corri la Vita 2025 accende la solidarietà

Aperte le iscrizioni per la manifestazione benefica domenica 28 settembre a Firenze

Firenze: Domenica 28 settembre, la comunità Erasmus+ sarà protagonista a Firenze, alla partenza della più grande manifestazione sportiva e solidale d’Italia: Corri la vita edizione 2025.

Da oggi sono aperte le iscrizioni per partecipare alla squadra Erasmus+ a Corri la vita 2025 nella corsa benefica per le strade di Firenze, con arrivo in Piazza della Signoria. Si prevede la partecipazione di decine di migliaia di persone, che partiranno la mattina di domenica 28 settembre alle 9,15 dal Piazzale Lincoln del Parco de le Cascine a Firenze.

L’evento, a cui l’Agenzia Erasmus+ INDIRE partecipa per il settimo anno, si svolge durante la Settimana europea dello Sport e rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra il mondo dello sport e dell’istruzione in chiave europea, valorizzando le esperienze dei protagonisti Erasmus. La manifestazione prevede la raccolta fondi per la cura e la prevenzione del tumore al seno: un aspetto che avvicina la corsa ai valori di inclusione e solidarietà del Programma.

L’Agenzia Erasmus+ INDIRE partecipa con la squadra Erasmus, ai nastri di partenza con studenti, insegnanti, docenti universitari, dirigenti con un’esperienza – passata, presente o futura - in Erasmus+, per rendere visibile una comunità viva e coinvolta, capace di unire esperienze locali e internazionali. Nell’occasione, verrà assegnato il premio Erasmus al miglior classificato della squadra Erasmus alla corsa.

La mattina dell’evento sarà presente un’area Erasmus+ alla partenza della corsa nel Parco de Le Cascine, nel Piazzale Lincoln, con lo staff dell’Agenzia a disposizione dalle 8 di mattina per conoscere le opportunità Erasmus+ e ricevere alcuni gadget del Programma.

Per partecipare nella squadra Erasmus occorre:

• Iscriversi all’evento nella pagina web di Corri la vita https://www.corrilavita.it/ ;

• Comunicare a Erasmus+ Indire il numero di iscrizione a questo link:

https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=corri_la_vita_erasmus_2025

• Partecipare domenica 28 settembre a Corri la vita e ritirare il pacco gara allo stand Erasmus+ Indire nel Parco delle Cascine a Firenze, piazzale Lincoln, con i gadget del Programma;

• Correre nella squadra Erasmus! Il primo al traguardo riceverà il premio Erasmus.

MAGGIORI INFO: https://www.erasmusplus.it/news/programma/aperte-le-iscrizioni-per-la-squadra-erasmus-a-corri-la-vita-2025/



