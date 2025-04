Attualità Erasmus+ “Formare per trasformare”: i docenti del Del Rosso-Da Verrazzano in Europa e oltre 18 aprile 2025

Orbetello: Nell’ambito del progetto Erasmus+ "Formare per trasformare", i docenti dell’Istituto Del Rosso-Da Verrazzano di Monte Argentario hanno svolto un'importante attività di job shadowing presso due scuole superiori europee. Due gruppi distinti hanno visitato un liceo tecnico/professionale a Joensuu, in Finlandia, e un altro situato sull’Isola della Réunion, dipartimento francese d’oltremare. Durante le visite, i docenti hanno potuto osservare da vicino buone pratiche didattiche, confrontarsi con colleghi stranieri su metodi e approcci educativi, riflettendo su differenze e affinità. L’esperienza ha permesso di valorizzare i punti di forza del nostro istituto, come l'attenzione all'inclusione degli alunni con disabilità e l'impegno concreto in progetti sensibili alle tematiche del bullismo e cyberbullismo. Il progetto continuerà anche nei prossimi mesi: a partire da settembre, tre gruppi di dieci studenti ciascuno partiranno per un'esperienza formativa in Francia, Spagna e Germania, proseguendo il percorso di apertura internazionale e crescita personale e culturale. A conferma del valore dello scambio, nella prima settimana di maggio il dirigente scolastico dell’istituto visitato sull’Isola della Réunion sarà ospite presso il Del Rosso-Da Verrazzano. Il loro obiettivo sarà quello di osservare il nostro indirizzo nautico, in vista dell’apertura di un corso simile nel loro territorio.

