Equitazione: Italian Cahmpions tour, a Camaiore vincono team Poggi e Crivelli

Camaiore: Com'è nella filosofia del circuito, la seconda tappa di ICT 2025 si è svolta all'insegna dello sport e del fair play. Cornice d’eccezione per la seconda tappa di Italian Champions Tour 2025, il circuito a squadre di salto ostacoli a squadre giunto alla sua quinta edizione.

Dopo Arezzo, è stata infatti l’inedita sede del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore ad ospitare i 30 team in gara, durante quello che è stato definito l’evento sportivo dell’anno, il Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani.

E le squadre che hanno aperto l’albo d’oro della tappa ‘Camaiore’ sono state Poggi, del team manager Marcello Manganotti, nel circuito SPORT e Crivelli, della team manager Carla Bovone, nel circuito PRO.

“Italian Champions Tour non poteva mancare nel palinsesto sportivo del Longines Versilia Horse Show presented by Giorgio Armani, il nuovo appuntamento internazionale di Lido di Camaiore - ha detto Maria Vittoria Niccolai, Event Manager di ICT. - Devo complimentarmi con tutte le squadre per il livello tecnico dei binomi schierati e per la bella equitazione che hanno messo in mostra. Siamo solo alla seconda tappa, quindi ad inizio stagione, ma è già evidente la crescita e la progressione dei ragazzi più giovani in gara nel circuito PRO, e questo a prescindere dal risultato del campo. Bravi tutti!”.