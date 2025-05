Equiraduno dell’Anno Santo: a Piancastagnaio nasce la Carta per l’inclusione, la cura e il benessere animale

Piancastagnaio: In occasione dell’Equiraduno dell’Anno Santo, Piancastagnaio si è affermata come punto di riferimento nazionale per la riflessione sugli interventi assistiti con il cavallo (IAA), in un incontro – svoltosi lo scorso 3 maggio - partecipato da esperti, istituzioni, operatori sanitari e del terzo settore. L’evento ha posto al centro il ruolo del cavallo nella relazione uomo-animale, come risorsa per l’inclusione sociale, la cura e il benessere condiviso.

Il convegno, moderato dalla psicologa e giornalista Maria Lucia Galli, ha visto gli interventi di figure di rilievo del panorama nazionale. Laura Contalbrigo, dirigente veterinario IZSVe e referente del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, ha evidenziato l’importanza di una formazione qualificata e di una rigorosa applicazione delle linee guida, mentre Chiara De Santis del Tavano (Associazione “Il Giardino di Filippo”, Viterbo) ha approfondito il valore del cavallo nella crescita affettiva e motoria dei bambini.

Dal Centro “Vittorio di Capua” dell’Ospedale Niguarda di Milano, Annalisa Marnoni e Alessia Caruso hanno presentato l’esperienza di un centro pubblico specializzato e le sue attività integrative, mentre Cinzia Pieraccini, neuropsichiatra infantile della Fondazione Fabrizio Moretti, ha illustrato il modello toscano, basato sulla collaborazione tra enti pubblici e realtà locali. Il medico veterinario Gianni Pratelli ha infine sottolineato la centralità dell’etologia equina e del rispetto delle esigenze naturali dell’animale nei percorsi terapeutici.

Uno dei momenti chiave dell’incontro è stato l’annuncio della Carta di Piancastagnaio, un documento ideato e partecipato dal Comune Pianese e dalla Rete di Imprese Final Furlong che raccoglierà principi, obiettivi e azioni concrete per lo sviluppo degli IAA. La Carta, che sarà redatta con il contributo di istituzioni, associazioni, professionisti e comunità rurali, ambisce a fare di Piancastagnaio un luogo permanente di confronto e progettazione.

A chiudere l’incontro sono stati gli interventi dell’Assessore allo Sport Claudia Vagnoli e di Maurizio Rosellini, Presidente di Final Furlong, artefice della Horse Green Experience – Giubileo 2025, l’iniziativa che ha unito in modo innovativo la dimensione spirituale dell’Anno Santo alla sostenibilità ambientale e al benessere animale, con l’obiettivo di promuovere una visione contemporanea dell’equitazione come strumento di educazione, cura e rigenerazione territoriale, valorizzando i percorsi a cavallo in ambienti naturali, il turismo responsabile e la formazione etica degli operatori.

La giornata si è poi conclusa in un’atmosfera di grande suggestione con l’arrivo alla chiesa giubilare di Piancastagnaio dei cavalli e cavalieri della tratta toscana, protagonisti del pellegrinaggio a cavallo lungo i cammini dell’Anno Santo. Il tragitto equestre proseguirà nei prossimi giorni nel Lazio, toccando nelle prime tappe i Comuni di Acquapendente e a seguire Montefiascone, punto d’incrocio simbolico tra Via Francigena e Romea Germanica. Proprio a Montefiascone sarà siglato un accordo quadro tra il Comune, l’associazione Romea Germanica e Final Furlong, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione interregionale nella promozione dei cammini, dell’equiturismo e delle buone pratiche legate al benessere animale e alla valorizzazione del territorio.

In un tempo in cui il rapporto con la natura torna al centro dell’attenzione collettiva, l’Equiraduno dell’Anno Santo e le azioni di Final Furlong indicano una strada concreta e inclusiva per costruire comunità più sane, accoglienti e sostenibili, dove il cavallo diventa protagonista di un cambiamento sociale e culturale positivo.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul percorso, è possibile consultare il sito ufficiale: giubileoacavallo.it