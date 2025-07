Epopea Fiorentina: gli under 18 del Big Mat Bsc vincono dopo quattr’ore di gara

Superati gli avversari sul diamante dello Scarpelli per 13-8. I biancorossi volano alle fasi nazionali

Grosseto: Quattro ore di gara sotto il sole grossetano. Un contesto indubbiamente complesso per il Big Mat Bsc under 18 che però non gli ha impedito di aggiudicarsi il match contro la Fiorentina, vincendo per 13-8. Una vittoria pesante per i ragazzi di Capecchi e Petruzzelli che hanno così chiuso la prima parte di stagione al secondo posto, qualificandosi alle fasi nazionali di settembre.

Da segnalare, tra i tanti aspetti postivi, le ottime prestazioni sul monte di lancio di Brocca e Mangani, che si confermano due elementi imprescindibili per il roster maremmano.

Con il secondo posto degli under 18 sta per completarsi il quadro della compagine maschile del Big Mat Bsc Grosseto. Dopo la qualificazione alle fasi nazionali dei ragazzi di Capecchi e Petruzzelli e con la prima squadra che se la vedrà con il Ronchi dei Legionari ai playoff di Serie A, all’appello per la chiusura della regular season mancano infatti solamente gli under 15 di Lino Luciani, ancora in corsa per vincere il campionato regionale.

