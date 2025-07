EPO Plays KING CRIMSON “In The Court Of The Crimson King” and others tales

Dopo il primo appuntamento di sabato 5 luglio, che ha sperimentato la nuova location della Piazzetta di Via della Steccaia riscuotendo un buon successo di pubblico con il Max Amazio Jazz Quartet, Bibbona Jazz prosegue con “EPO plays KING CRIMSON “In The Court Of The Crimson King and other tales”, in programma per sabato 2 agosto presso Piazza della Vittoria.

Bibbona: Il progetto del chitarrista Corrado Rossetti propone un viaggio in quell'affascinante e complesso genere musicale denominato “Progressive”, dove tutti i linguaggi musicali quali il rock, il jazz, la musica classica, quella popolare e la sperimentazione si fondono in una musica totale. In repertorio l’esecuzione integrale di “In The Court Of The Crimson King” lo storico primo album dei King Crimson vera pietra miliare di questo genere musicale, ma anche composizioni originali e brani caratteristici di altri gruppi che hanno fatto la storia del Progressive come Premiata Formeria Marconi, Emerson Lake and Palmer e Yes. Il gruppo progressive toscano EPO, acronimo di Esatta Pressione Olio, nasce nel 1974 e si caratterizza subito per la scelta di un repertorio composto esclusivamente da brani originali con i quali sperimenta una musica totale di chiara estrazione crimsoniana. Verso la fine degli anni settanta il gruppo si scioglie dopo anni di intensa attività concertistica molto apprezzata da pubblico e critici musicali. Alla fine del 2011 il gruppo si, riforma e con diversi cambi di formazione partecipa a numerosi e prestigiosi festival in Italia e all'estero. La formazione oltre al membro fondatore Corrado Rossetti alla Chitarra prevede Nicola Tontoli alle tastiere, Alberto Bellucci al basso, Riccardo Cateni alla batteria, Laura Del Cherico alla chitarra classica e voce, Alessandro Perra e Lavinia Martignoni alla voce. Bibbona Jazz è Organizzata dalla Associazione Culturale Beat con il contributo ed il patrocinio del Comune di Bibbona.

Ingresso è gratuito con inizio alle ore 21.30.