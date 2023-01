Epifania: tante iniziative nelle parrocchie per accogliere i Magi

Grosseto: L’Epifania, solennità che può essere definita un secondo Natale, perché celebra la manifestazione di Gesù a tutti i popoli, rappresentati dai magi, sapienti di oriente che, come ha sottolineato papa Francesco in una omelia, si lasciano inquietare da una domanda e da un segno” nel cielo: “Dov’è colui che è nato?”, è la festa che sigilla la venuta nella carne del Figlio di Dio.



In questa occasione, in varie parrocchie vengono proposte iniziative tese a sottolineare la bellezza di questo incontro fra il Dio bambino e i tre sapienti.

Il pomeriggio di giovedì 5 gennaio, alle ore 16, figuranti della parrocchia di Roselle realizzeranno un presepe vivente sul sagrato della cattedrale nel contesto dei festeggiamenti promossi dal Comitato per la vita. Il 6 gennaio sempre la comunità di Roselle accoglierà i magi presso la chiesa parrocchiale, alla Messa solenne delle 10.30.

Nella parrocchia di San Giuseppe, il 6 gennaio, sempre alle 10.30, l'arrivo dei magi nel piazzale della parrocchia e distribuzione dei dolcetti ai bambini. Poi alle 15.00 nel salone parrocchiale rappresentazione in tema a cura del gruppo del cammino neocatecumenale.

Nella parrocchia dell’Addolorata, giovedì 5 gennaio, alle 15 “L’Epifania tutte le feste si porta via”, pomeriggio di festa rivolto in modo speciale ai bambini dai 3 ai 7 anni, che grazie all’impegno di alcuni genitori, stanno vivendo un’esperienza di avvicinamento alla parrocchia, prima dell’inizio del catechismo, intitolata “A piccoli passi verso il Signore”. Naturalmente il pomeriggio di festa è aperto anche ai bambini più grandi. Il ritrovo è dinanzi all’auditorium parrocchiale, in via papa Giovanni XXIII.

Anche la comunità di Marina di Grosseto si prepara ad accogliere i magi, grazie alla collaborazione tra parrocchia, Pro loco e centro di promozione sociale San Rocco. Alle 9.45 del 6 gennaio ritrovo fuori dalla chiesa per attendere i magi che arriveranno in corteo. Sarà poi celebrata la Messa. Alle 11.15 incontro coi magi presso il centro di promozione sociale e distribuzione delle calze ai ragazzi presenti e rinfresco per tutti offerto sempre dal centro sociale.

Nella parrocchia di Istia d’Ombrone i magi si incaricheranno, invece, di premiare i partecipanti alla rassegna dei presepi. Le premiazioni avranno luogo al termine della Messa delle ore 11. In chiesa è stato allestito un albero di Natale, addobbato, invece che con le palline, con le foto dei presepi realizzati dai ragazzi nelle loro case e che hanno partecipato alla rassegna.

A Castiglione della Pescaia, dopo la felice anteprima dello scorso anno, venerdì 6 gennaio torneranno di nuovo i magi…a cavallo. La Messa delle ore 11 sarà celebrata nella chiesa di San Giovanni Battista (la chiesona), nel borgo medievale. Al termine saranno distribuiti piccoli doni ai bambini.

A Roccastrada, la Messa delle 11 sarà animata dal piccolo coro dei ragazzi del catechismo, che al termine riceveranno una "befanina" come gesto di gratitudine per la loro dedizione e bravura.

Questa ricca carrellata di iniziative si concluderà nel pomeriggio del 6 gennaio a San Francesco, dove alla Messa delle 18.30 arriveranno i magi.