Epg spa e Comune di Grosseto: oltre 110 alloggi di risulta ristrutturati e nuovi investimenti per l’edilizia residenziale pubblica
Grosseto: Un bilancio estremamente positivo per Epg Spa, società partecipata dal Lode grossetano e dai 28 Comuni della provincia di Grosseto, che conferma il proprio impegno costante nella gestione e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Durante la presentazione dei dati relativi all’andamento della gestione nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025, è stato evidenziato un risultato economico positivo di oltre 30mila euro.
“Un segnale importante – sottolinea il presidente Mario Pellegrini – che dimostra la solidità e l’efficienza della gestione Epg. Il risultato positivo nasce da una politica di controllo delle spese, da interventi mirati sulla manutenzione e da una collaborazione costante con gli enti territoriali, a beneficio dei cittadini”.
Nel territorio comunale grossetano, l’attività di Epg si è concentrata su tre principali linee di intervento: ristrutturazione degli alloggi di risulta; realizzazione di nuovi interventi finanziati dal Pnrr; costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).
Nel biennio 2024–2025, grazie al concorso di finanziamenti statali, regionali e risorse proprie, Epg ha dunque completato la riqualificazione di 110 alloggi, restituendo così alla collettività spazi abitativi rinnovati, efficienti e pienamente rispondenti alle esigenze delle famiglie.
Nel dettaglio:
- Con la DgRT n. 458/2024, sono stati ristrutturati 15 alloggi;
- Con le economie reinvestite autorizzate il 16 settembre 2025, verranno ristrutturati altri 10 alloggi;
- Un ulteriore finanziamento regionale (DgRT n. 511/2025) ha stanziato 567.168,66 euro, che consentiranno l’avvio entro dicembre dei lavori su 16 nuovi alloggi;
- Con risorse del P.O.R. LODE Grossetano, sono già stati sistemati 23 alloggi;
- Ulteriori 10 alloggi sono stati completati grazie a fondi statali (Legge 80/2014);
- Con risorse proprie aziendali, Epg ha provveduto al recupero di 27 alloggi tra manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Sono inoltre in corso lavori su 9 alloggi per un investimento stimato di 119.089 euro.
- Il finanziamento regionale triennale (2025–2027) di oltre 1,7 milioni di euro consentirà di intervenire su altri 30–40 alloggi nel biennio successivo, consolidando così un percorso virtuoso di recupero e rigenerazione del patrimonio abitativo.
“L’obiettivo – spiega il Cda di Epg – è quello di ridurre progressivamente il numero di alloggi sfitti e restituire alle famiglie spazi dignitosi, efficienti e sostenibili. Il risultato raggiunto dimostra come la sinergia tra enti locali ed Epg stia producendo effetti concreti sul territorio”.
Sul fronte delle nuove realizzazioni, invece, sono in corso due importanti programmi:
- Lotto 4 in località Stiacciole, dove è previsto un investimento di circa 6 milioni di euro per la costruzione di 20 alloggi Erp e 2 a canone calmierato;
- Via Sforzesca, dove un ulteriore finanziamento regionale di 6 milioni di euro consentirà la realizzazione di 38 nuovi alloggi Erp, con avvio delle gare per le urbanizzazioni entro fine anno.
- Parallelamente, proseguono gli interventi Pnrr, con i lavori in via Jugoslavia (oltre 100 alloggi) e via Sergio Leone (58 alloggi), già in fase di collaudo.
“Con largo anticipo rispetto alle scadenze fissate al marzo 2026 – sottolinea Pellegrini – Epg completerà le opere Pnrr per oltre 5,2 milioni di euro di fondi destinati alla rigenerazione urbana”.
Viva soddisfazione anche da parte dell'Amministrazione comunale che commenta: “Questi risultati – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresentano un grande passo avanti nella gestione del patrimonio Erp comunale. L’impegno di Epg e la collaborazione tra Comune, Regione e Governo stanno producendo risultati concreti, a beneficio dei cittadini e del tessuto urbano della nostra città”.
“Il lavoro svolto da Epg – aggiunge l’assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi – dimostra l’efficacia del modello di governance che abbiamo voluto costruire: un’azienda pubblica efficiente, capace di attrarre finanziamenti e di restituire alla città un patrimonio rinnovato e funzionale”.
A concludere l'assessore alle Politiche della casa Carla Minacci che afferma: “L’attenzione verso le politiche abitative è una priorità dell’Amministrazione comunale. Ogni alloggio recuperato rappresenta una nuova opportunità per una famiglia grossetana, e l’impegno congiunto con Epg spa è la dimostrazione di un percorso amministrativo concreto e responsabile”.
Con oltre 3.100 unità immobiliari gestite, Epg Spa si conferma un punto di riferimento per la gestione del patrimonio di edilizia pubblica nel territorio grossetano. I risultati raggiunti nel biennio 2024–2025 rappresentano una base solida per affrontare con fiducia le nuove sfide legate all’abitare sostenibile, all’efficienza energetica e alla rigenerazione urbana.
(Nella foto da sinistra a destra: Corrado Natale, Carla MInacci, Mario Pellegrini, Silvia Tiengo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Fabrizio Rossi, Davide Novelli)