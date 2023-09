Epg Spa consegna 4 nuovi alloggi al comune di Santa Fiora

Santa Fiora: Quattro nuovi alloggi di edilizia popolare sono in arrivo a Santa Fiora. L’investimento complessivo è stato di oltre 600 mila euro. Saranno consegnati a breve al Comune di Santa Fiora da parte di Epg Spa, la società partecipata dei 28 comuni della provincia di Grosseto che gestisce per gli stessi il patrimonio di edilizia Erp. Il Comune, che è proprietario degli alloggi, successivamente provvederà all’assegnazione agli aventi diritto seguendo le varie graduatorie previste in materia. Nello specifico si tratta di n. 2 alloggi in località la Selva, uno di 72 e l’altro di 58 mq, e di 2 alloggi in località Bagnolo di circa 45 mq. ciascuno, realizzati tutti con fondi provenienti da bandi di finanziamento della Regione Toscana. Inoltre, è stato recuperato un ulteriore alloggio in Santa Fiora, in via della Libertà. Un’abitazione, quest’ultima, ristrutturata direttamente con fondi di bilancio dell’Epg, e riconsegnata all’ex assegnatario.



“Il Comune amiatino, - dicono il presidente di Epg, Mario Pellegrini e la consigliera d’amministrazione, Cristina Bizzarri (referente zona Amiata) – quindi disporrà a breve di questi ulteriori cinque immobili da destinare alle famiglie aventi diritto, così da dare una significativa boccata d’ossigeno alla carenza di alloggi. A breve sarà pubblicato anche un bando per tutta l'area Amiatina a cui potranno partecipare le famiglie di Santa Fiora”.