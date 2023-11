Epatite C: prosegue la campagna di screening anche a Grosseto. Vedi il video

Sono 42 i dipendenti che hanno effettuato il test

Grosseto: In tutto il territorio della ASL Toscana sud est prosegue la campagna di screening contro lโ€™Epatite C, promossa dal Ministero per la Salute e rilanciata dalla Regione Toscana, allo scopo di prevenire le complicanze legate alla malattia.



Dopo le province di Siena e Arezzo oggi รจ toccato al personale di Villa Pizzetti a Grosseto presso i locali dellโ€™igiene pubblica. Sono stati infatti 42 i dipendenti che hanno effettuato il test che consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV.

Il campione di sangue viene poi analizzato in tempo reale ed il risultato รจ comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea. Lโ€™epatite C, infatti, รจ unโ€™infezione del fegato causata da un virus (HCV) trasmesso mediante contatto con sangue infetto. Eโ€™ unโ€™infezione pericolosa perchรฉ la malattia spesso decorre senza sintomi per anni ma col tempo puรฒ diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Se diagnosticata precocemente, le possibilitร di guarigione sono molto elevate. Il test รจ gratuito e riservato alle persone tra i 34 ed i 54 anni.

Nelle foto e nel video lโ€™infermiera Elena Biaggioli ed Emilio Marchetti volontario del Misericordia di Grosseto.