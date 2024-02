Cresce l'attesa per la prima edizione del Follonica Motorshow

Follonica: Tornano a rombare i motori in Riva al Golfo, grazie ad una idea della scuderia Maremma Corse 2.0, sta per andare in scena la prima edizione del Follonica-Motorshow, l'evento si svolgerà nei giorni 24 e 25 febbraio, nella ridente cittadina tirrenica, molto famose per la realizzazione da 48 anni del rally Trofeo Maremma.



La manifestazione entra nel vivo con la nuova kermesse motoristica proposta dalla Maremma Corse 2.0, nel Format Challange sperimentale, e si consumerà nei giorni 24 e 25 febbraio e si svolgerà al Palagolfo.

L'evento guarda a solidarietà , con parte dell'incasso che verrà devoluto ad associazioni di volontariato del territorio.

Dal 25 gennaio sono state aperte le iscrizioni e si chiuderanno il 19 febbraio.

Verifiche sportive: Palagolfo via Sanzio-Follonica- Venerdì 23 febbraio 2024 dalle 19 alle 20. Sabato 24 febbraio , dalle ore 8,00 e alle ore 9,30.

Verifiche tecniche: Palagolfo via Sanzio-Follonica, dalle ore 8 alle ore 10,00.

La gara: sabato 24 febbraio 2024: Start percorso 1 “ sprint A” ore 18

Start percorso 2 “ sprintB” ore 19,00. Start percorso 3 “ sprint C”, ore 20,00.

Domenica 25 febbraio 2024: Start percorso A “Leopolda A” ore 8,45; Start percorso 6 “Leopolda C” ore 11,15.

Start percorso 7 “ Follos A” ore 13,30; Start percorso 8 “ Follos B” ore 14,45; Start 9 percorso “ Follos C”ore 16.

Premiazioni Palagolfo via Sanzio- Follonica ore 18,00

(immagini repertorio)