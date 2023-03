Entusiasmo in riva al golfo per il 47° Trofeo Maremma. Follonica in festa

Grande attesa per la manifestazione automobilistica fiore all'occhiello della scuderia Maremma Corse 2.0. In festa migliaia di appassionati



Follonica: Il fascino del Trofeo Maremma, non si smentisce mai. Il richiamo per i piloti e addetti ai lavori ancora una volta ha fatto centro e non poteva essere diversamente per la felicità anche e soprattutto degli organizzatori, alla quale si è aggiunta quella degli appassionati presenti in massa alle verifiche tecniche per seguire da vicino le operazioni sulle vetture che saranno in gara.

Con il nuovo format, il 47° Trofeo Maremma è approdato nuovamente in centro, e di questo ne è felice patron Santini ringraziando il Comune di Follonica, con la gara che prenderà il via da piazza Domenico Guerrazzi (davanti alla storica gelateria Pagni) e poi si concluderà in piazza XXV Aprile. Santini ha ringraziato il Comune per il riordino notturno in piazza XXV Aprile, nonché il parco assistenza nella zona Mercatale.





Santini ha tenuto a ringraziare anche il sindaco di Gavorrano per il passaggio della prova di sabato 1 aprile, quindi la popolazione di Ravi per il passaggio del rally, quindi il sindaco e la polizia municipale.

Patron Santini ha ringraziato inoltre il sindaco di Scarlino per il riordino mattutino nel centro storico, quindi un grazie ha espresso per il riordino pomeridiano a Scarlino Scalo. Patron Santini ha ringraziato l'amministrazione comunale del comune di Massa Marittima per il passaggio della prova speciale di Tatti e di Marsiliana. Un grazie particolare alle Forze dell'Ordine per la collaborazione al servizio di sicurezza per la presenza su tutto il territorio.

Il richiamo del rally tirrenico, ancora una volta, ha lasciato il segno, nonostante i problemi che hanno incontrato gli organizzatori nell'intento di allestire una gara ad alto livello, ci sono riusciti. La risposta, poi, è arrivata puntuale dai piloti che ancora una volta hanno garantito in massa la loro presenza in Riva al Golfo per la felicità degli organizzatori facendo la gioia dei tifosi maremmani e non.





Le iscrizioni nel frattempo sono state prorogate fino al 27 di marzo 2023.

Così per due giorni, Follonica sarà la capitale dei motori. Quartier generale dell'evento sarà nei locali della Fonderia 1 (ex Ilva) dove sarà ubicata la direzione gara, segreteria e sala stampa.