Sport Entra nel vivo la coppa Minipassalacqua. Pronti per le fasi finali 12 giugno 2023

12 giugno 2023 199

199 Stampa



Redazione Grosseto: La coppa Minipassalacqua 2023 entra nel vivo. Terminata la fase eliminatoria per le otto migliori si spalanca la porta agli scontri diretti dove entreranno in scena anche gli assistenti di linea per formare, finalissime comprese, le terne arbitrali.

Al termine di 24 gare queste le classifiche dei 4 giorni. A : Follonicagavorrano 9, Venturina 2009 4, Giovanile Amiata 4, Argentario 0 (qualificata Venturina 2009 per migliore differenza reti).

: Follonicagavorrano 9, Venturina 2009 4, Giovanile Amiata 4, Argentario 0 (qualificata Venturina 2009 per migliore differenza reti). B : Grosseto 7, Nuova Grosseto 5, Salivoli 4, Marina 0.

: Grosseto 7, Nuova Grosseto 5, Salivoli 4, Marina 0. C : Invictasauro 6, Virtus Maremma 5, Atletico Maremma 4, Roselle 1.

: Invictasauro 6, Virtus Maremma 5, Atletico Maremma 4, Roselle 1. D 2009: Roselle 7, Invictasauro 6, Atletico Maremma 3, Grosseto 1. Classifica marcatori prima fase: Gabriele Nardo (Follonicagavorrano) 4, Serafino Gjoni (Giovanile Amiata) 4, Filippo Franchellucci e Giulio Pimpinelli (Follonicagavorrano) 3, Tiago De Santis Siquiera (Atletico Maremma) 3, Niccolò Bertaccini (Venturina) 3, Luca Di Fraia (Grosseto) 3, Gabriele Ferraro (Salivoli) 3. Quarti di finale Venerdì 16 giugno Nuova Grosseto – Follonicagavorrano (ore 19,15) A

Venturina 2009 – Roselle 2009 (ore 21,15) B Sabato 17 giugno Grosseto – Virtus Maremma (ore 19,15) C

Invictasauro – Invictasauro 2009 (ore 21,15) D Semifinali Mercoledì 21 giugno B – C (ore 19,15)

A – D (ore 21,15) Finali Sabato 24 giugno 3° - 4° posto (ore 19,15)

1° - 2° posto (ore 21,15) Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Entra nel vivo la coppa Minipassalacqua. Pronti per le fasi finali Entra nel vivo la coppa Minipassalacqua. Pronti per le fasi finali 2023-06-12T10:42:00+02:00 260 it La coppa Minipassalacqua 2023 entra nel vivo. Terminata la fase eliminatoria per le otto migliori si spalanca la porta agli scontri diretti PT1M /media/images/coppa-minipassalacqua-2023-LOGO.jpg /media/images/thumbs/x600-coppa-minipassalacqua-2023-LOGO.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 12 Jun 2023 10:42:00 GMT