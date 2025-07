Entra nel vivo l’estate di eventi con il “Medioevo nel borgo” a Roccatederighi

Tre giorni per rivivere l’atmosfera medievale con il centro storico che si catapulta nel passato

Roccastrada: il mese di agosto nel Comune di Roccastrada si apre con il classico appuntamento che vede protagonista il borgo di Roccatederighi con il “Medioevo nel borgo” una festa medievale di tre giorni, nel corso della quale le strette vie e le piazzette del centro storico del paese si catapultano nel passato.

Saranno di scena rievocazioni storiche in costume, si potranno ammirare antichi mestieri e botteghe artigianali ed apprezzare nelle taverne piatti preparati secondo antiche ricette medievali. Presenzieranno per tutta la manifestazione gli artisti: La principessa Celsa, Padre Adriano, Ombre di Montecoronato (compagnia d'arme), Confraternita del Lupo, Nadordelanuit, Vassago, Janara la Strega e Gli Appestati, Compagnia La Barraca, L'Uomo del Destino, Le favole di Peter Pan, Sigismondo Errante, Mr.Pope Blumamba, I Giullari di Davide Rossi, Giochi Medievali dei vagabondi del Trastullo.

Faranno inoltre da cornice i musici: Daridel, Ordo Melodico, Barad Guldur,, I Mercenari, Cantagallo Menestrello, Le Bestie di Bacco e Fata Foglia.

La manifestazione si terrà nei giorni da venerdi 1 a domenica 3 agosto con un ricchissimo programma realizzato grazie all’animazione di artisti, musici e con la presenza del mercato medievale.

L’edizione 2025 di “Medioevo nel borgo” ha fruito di un importante contributo finanziario erogato da parte della Regione Toscana per la valorizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario delle rievocazioni storiche regionale; il Comune di Roccastrada infatti, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, aveva partecipato, in collaborazione con la Pro Loco di Roccatederighi, ad un bando regionale presentando due distinti progetti sul “Medioevo nel Borgo” e sul “Palio storico dei ciuchi”, le uniche manifestazioni di rievocazione storica che si svolgono sul nostro territorio, inserite nel calendario regionale, che sono risultati meritevoli di finanziamento e premiati con un contributo di 19 mila euro.

“Il medioevo nel borgo ed il palio storico dei ciuchi di Roccatederighi sono senza alcun dubbio due delle manifestazioni di eccellenza che si svolgono sul nostro territorio – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – e che da alcuni anni sono inserite nel calendario regionale delle rievocazioni storiche. Il riconoscimento attribuito da parte della Regione Toscana è uno stimolo anche per l’Amministrazione Comunale per rinforzare la collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Roccatederighi che lavora costantemente con idee innovative e progetti finalizzati a far crescere ancora di più i due eventi oltre che garantire un’importante vetrina di promozione dei nostri borghi e centri storici”.

“Si stanno per concretizzare le idee ed i sacrifici che l’Associazione Pro Loco Roccatederighi mette in campo ogni anno per dare vita ad uno degli eventi più di importanti dell’intero territorio provinciale – queste le parole del Presidente della Pro Loco Roccatederighi Giulio Galdi -. Questa edizione 2025 di “Medioevo nel Borgo” e “Palio storico dei ciuchi” ci responsabilizzano ancora di più perché per la prima volta mettono in campo una serie di idee e di progetti del tutto nuovi che sono il frutto del prezioso lavoro di co-progettazione che abbiamo realizzato a braccetto dell’Amministrazione Comunale. Oltre infatti alle manifestazioni vere e proprie che si concretizzeranno nella prima parte del mese di agosto, sono previsti moltissimi eventi dei quali alcuni già svolti ed altri da sviluppare nel prossimo futuro, che andranno a sostenere ed accompagnare le due manifestazioni. Sono previste infatti progettualità con le scuole, nello specifico con i bambini piccoli della Scuola dell'Infanzia di Roccatederighi, quelli più grandi della Primaria di Sassofortino e delle scuole Medie di Roccastrada, fino ad arrivare anche a collaborazioni con Istituti superiori di Grosseto fino all' Università di Siena. Sarà prevista la cooperazione con alcuni Enti e Pro Loco della Provincia, il tutto con il fine di rinverdire il tema storico che rimanda al XV secolo, ed in particolare all’anno 1406, anno in cui Roccatederighi sotto l’egida della Repubblica Senese caccia la famiglia Salimbeni e adotta uno statuto che porta nuovamente la legalità nel paese.

Con l'augurio che il sostegno tra associazioni, amministrazioni e enti pubblici sia duraturo, la Proloco di Roccatederighi esprime grande soddisfazione per questo gratificante traguardo”