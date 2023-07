Entra nel vivo il 33° Festival Music & Wine dopo i successi alle Terme Marine

Si inizia il 15 e 16 luglio con due eventi speciali e con due “big” del concertismo internazionale. Tutti i concerti ad ingresso gratuito



Grosseto: Con il concerto raffinato e coinvolgente dello spagnolo Gradus Jazz Trio, che ha deliziato il numeroso pubblico presso le Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto ed ha concluso il primo ciclo dei “Concerti del Granduca” dopo tre serate di grande musica e continui sold-out, il 33° Festival Music & Wine organizzato dagli Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini si sposta adesso sul territorio provinciale con la propria consueta ricca offerta musicale accompagnata come da tradizione dalle presentazioni e degustazioni dei grandi vini della Maremma e del comprensorio collinare. I due prossimi attesissimi appuntamenti musicali saranno due eventi davvero speciali, di quelli davvero da non perdere. Sabato 15 luglio alle 21,15 presso lo spettacolare castello di Porrona a Cinigiano è infatti prevista l’unica tappa in provincia di Grosseto del tour 2023 del pianista di fama internazionale Maurizio Mastrini con il suo spettacolo “BACI” (commissionato e dedicato dalla Perugina in occasione del centenario dei famosissimi Baci) che affascinerà e coinvolgerà il pubblico con un concerto tutto dedicato alla dolcezza della musica. Non sarà certamente da meno lo spettacolo del giorno seguente domenica 16 luglio alle 21,15 presso il sagrato della chiesa parrocchiale di Istia d’Ombrone e che vedrà protagonista il campione mondiale della fisarmonica Gianluca Campi che emozionerà gli amanti dello strumento e non solo con il suo prodigioso virtuosismo e con un ricco programma che spazierà dalla musica classica fino a quella da film e ad Astor Piazzolla.





Entrambi gli spettacoli, come del resto tutti gli spettacoli del Festival, sono ad ingresso gratuito e in caso di maltempo prevedono location alternative quali il teatro comunale di Cinigiano per l’evento del 15 luglio e l’interno della chiesa parrocchiale per quello del 16 luglio.

Informazioni presso l’Associazione Amici del Quartetto (Whatsapp 3339905662 – email: amiquart@gmail.com).

Programma completo del Festival all’indirizzo www.musicwinefestival.it