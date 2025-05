Ente Acque Umbre Toscane: approvato il bilancio di previsione 2025-27

La delibera approvata con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione del Movimento 5 Stelle

Firenze – Il bilancio di previsione 2025/2027 dell’Ente Acque Umbre Toscane è stato approvato dall’aula con 21 voti favorevoli della maggioranza e un astenuto (Movimento Cinque Stelle).

Nell’illustrare il provvedimento Gianni Anselmi (PD), presidente della Seconda commissione, ha ricordato che il valore della produzione ammonta per il 2025 a circa 5 milioni e 445 mila euro così suddivisi: spese generali 1 milione e 700 mila euro, proventi per l’esercizio degli impianti

3 milioni e 735 mila euro, altri proventi circa 10.000 euro. Per quanto riguarda i costisi prevede 1 milione e 30 mila euro per le materie prime, 1 milione e 533 mila per i servizi, 339 mila euro per godimenti beni di terzi, 1 milione e 846 mila i costi per il personale, 98 mila per gli oneri di ammortamento, 375 mila euro per accantonamenti, 84 mila euro per gli oneri diversi di gestione. Si ravvisa la necessità di ricavi stabili per coprire i costi di gestione. Si prevede per il 2025 un utile di 14.000 mila euro.

Nel suo intervento il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli (PD) ha espresso il voto favorevole del suo gruppo e ha ricordato che da tempo si chiede un aumento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione per una maggiore rappresentanza dei territori, senza però avere una risposta nel merito dal Ministero dell’Agricoltura.