Ensemble Polifonico da Palestrina si esibirà nel concerto al Cottolengo

Grosseto: "L'Ensemble Polifonico Giovanni Pierluigi da Palestrina si esibirà nel concerto di musiche corali polifoniche natalizie "In...Canto a Natale" che si terrà subito dopo la Messa alle ore 18:30 il giorno sabato, 17 dicembre 2022 alla chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Grosseto, in via Scansanese 67.

Verranno eseguite musiche di D. Bartolucci, J. Brahms, S. Webbe, L. Molfino, C. Saint-Saëns, M. Duruflé e J. Rutter. Dirige l'Ensemble il M° Massimo Merone".