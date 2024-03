Enrico Calossi chiude la campagna elettorale per le primarie

Follonica: Enrico Calossi, candidato alle elezioni primarie del centrosinistra, ha scelto, per chiudere la sua campagna elettorale, di lasciare spazio ai giovani.



Infatti, venerdì 15 alle 16.30 all’ex Casello Idraulico di Via Roma ci sarà un'iniziativa, organizzata dalla neonata sezione dei/delle Giovani Comunisti/e per chiedere il “cessate il fuoco a Gaza”.

«Con l’aumento degli iscritti nel 2023 - si legge nella nota - si è infatti ricreata la sezione dei GC a Follonica ed abbiamo ritenuto opportuno e doveroso lasciare a loro l’organizzazione dell’evento della chiusura della campagna elettorale del candidato Enrico Calossi e far scegliere loro il tema. E loro hanno scelto di parlare del massacro in corso in Palestina, dove il numero dei bambini morti dal 7 ottobre (giorno dell’attentato terrorista di Hamas) è davvero spaventoso. Riteniamo infatti che si debba stare in silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono».

Interverranno, oltre agli organizzatori, Fabrizio Coticchia professore di relazioni internazionali all’Università di Genova e il nostro candidato Enrico Calossi che risponderanno anche alle domande del pubblico. La serata di beneficienza per la Palestina si concluderà con musica dal vivo e ci sarà anche un mercatino che servirà per supportare le associazioni che chiedono il cessate il fuoco immediato a Gaza.