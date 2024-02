Enrico Calossi candidato per Follonica a Sinistra alle primarie di coalizione

Follonica: "Per mesi abbiamo ribadito la necessità di continuare il buon lavoro dell'attuale amministrazione. Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, all'interno della lista di Follonica a Sinistra, hanno provato instancabilmente a trovare una soluzione condivisa e unitaria tra i nomi in lizza, evitando le primarie".

"Oggi, - prosegue la nota - dopo aver preso atto che PrimaVera Civica e Partito Democratico hanno fatto questa scelta, siamo chiamati a decidere su come rapportarci con questa forma di esercizio democratico. Le nostre ipotesi sul campo erano molte e da sempre siamo orientati a favorire le scelte che consentono di presentare i nostri contenuti programmatici: difesa delle nostre spiagge, economia plurale tra turismo, industria, agricoltura e servizi, lavoro per tutto l'anno, nuovi spazi di socialità come l'area sagre, basta consumo di suolo, bonifica dei siti inquinati e degradati sono alcuni esempi delle nostre priorità.

Per dare visibilità ai nostri temi abbiamo ritenuto che il modo migliore per dare visibilità ai nostri contenuti è proporre un nostro candidato. Il nostro consigliere comunale e capogruppo in consiglio comunale, Enrico Calossi, in questi anni è costantemente intervenuto sui molteplici dibattiti e decisioni che si sono tenuti in consiglio. Per queste ragioni abbiamo deciso di proporre Enrico alla carica di sindaco nell'ambito delle primarie del centrosinistra. La nostra campagna sarà dunque concentrata sulle cose concrete e sul dialogo con i cittadini e le cittadine, per garantire il miglior governo alla città di Follonica", termina la nota.