Enoteca Italiana Siena in Campidoglio per la premiazione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino

Siena: Enoteca Italiana Siena ospite questa mattina a Roma, in Campidoglio, per la premiazione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino. La XXIII edizione dell'evento si è svolta quest'anno, dal 6 all'8 giugno, presso i nuovi locali di Enoteca Italiana Siena con la partecipazione di circa 1.500 campioni di vino provenienti da tutta Italia e da 11 Paesi esteri. La partecipazione in Campidoglio della presidente Elena D'Aquanno , che ha oggi premiato le cantine toscane, conferma quindi l'importante legame con l'Associazione Nazionale Città del Vino. Un rapporto più volte confermato dalle molte collaborazioni già sviluppate in passato. "Sono orgogliosa di poter contribuire a dare visibilità e riconoscimento a chi con passione, rigore e visione porta avanti questi valori, afferma il presidente D'Aquanno. Per questo l'edizione 2025 è stata ospitata a Siena, nel Bastione San Filippo della Fortezza Medicea: una sede non solo storica, ma anche simbolica, da cui è partita nel 1933 la grande narrazione del vino italiano con la Mostra Mercato dei Vinici. Ringrazio l'Associazione Nazionale Città del Vino, Tipi le aziende tutte i partecipanti ed i rappresentanti Istituzionali E naturalmente, mi congratulo con chi ha ricevuto un meritato riconoscimento.” A Roma sono state premiate le aziende ed i sindaci dei Comuni dove hanno sede, con la presenza di diverse autorità. Seguici



