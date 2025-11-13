Enoteca Italiana Siena a Bruxelles: presente al Parlamento Europeo come eccellenza del settore agroalimentare e vitivinicolo

Siena: Riconoscimento di prestigio per Enoteca Italiana Siena come simbolo di eccellenza del settore agroalimentare e vitivinicolo del nostro Paese. La presidente Elena D’Aquanno è stata invitata ieri a Bruxelles, al Parlamento Europeo, come rappresentante di una delle realtà più autorevoli nella promozione del vino e della cultura enogastronomica italiana.

L’invito conferma il ruolo di Enoteca Italiana Siena come punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo, un modello che unisce tradizione, territorio e innovazione. Durante l’incontro, la presidente D’Aquanno ha illustrato l’impegno dell’Enoteca nel promuovere il vino italiano come ambasciatore di qualità, sostenibilità e cultura, sottolineando il valore strategico del settore agroalimentare per l’economia nazionale.

“Essere chiamati al Parlamento Europeo come rappresentanti dell’eccellenza agroalimentare italiana è motivo di grande orgoglio, ha dichiarato la presidente D’Aquanno. Questo riconoscimento conferma che il nostro lavoro, nato a Siena, può diventare un punto di riferimento anche a livello internazionale, creando nuove sinergie per il futuro del vino e del turismo enogastronomico”.

L’esperienza di Bruxelles rappresenta un nuovo traguardo nel percorso di internazionalizzazione di Enoteca Italiana, che prosegue il suo sviluppo in Italia e all’estero con l’obiettivo di rafforzare la presenza del brand e promuovere le eccellenze toscane e italiane sui mercati globali.

Un segnale forte: le istituzioni europee guardano con interesse al modello italiano, riconoscendo in Enoteca Italiana Siena una voce autorevole del made in Italy agroalimentare.



