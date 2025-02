Enogastronomia: “I socci golosi incontrano il cafè”

Scarlino: I Socci Golosi, l'associazione culturale scarlinese che da oltre venti anni si occupa di studiare e conoscere il mondo enogastronomico, in collaborazioni con la Torrefazione Marziali di Roma, distribuita in Toscana da Caffeina Srl di Benini e Cipriani, ed il Doga Bistrot di Follonica, hanno organizzato una cena/evento che ha avuto come filo conduttore il caffè. Si, proprio così, non solo la tazzina di fine cena alla quale tutti noi siamo abituati, ma un vero e proprio menù realizzato con estratti dei caffè più pregiati ed esclusivi del mondo.

Lo chef del Doga Bistrot Lorenzo Biasci, il suggestivo nuovo locale di Alessio Santini nel centro di Follonica, ha utilizzato per i suoi piatti l’estratto delle tipologie più ricercate, dal Colombia Huila Finca Salcedo al San Rafael al Costa Rica Thermic Aerobic Finca Los Campos Dos Alexis, miscele dai nomi un po’ complicati ma che, con il loro gusto, hanno creato un connubio perfetto con il tonno scottato, i tagliolini al ragù bianco di gallina e alla guancia stracotta, nonché per il classico mascarpone.

La serata è stata magistralmente guidata dal Responsabile Qualità Coffee della Marziali Caffè Daniele Rigamonti e da Luca Coletta Responsabile Commerciale Toscana che, con passione e competenza, hanno condotto i commensali in un viaggio intorno al mondo del caffè, illustrando caratteristiche e peculiarietà, sfatando miti e fornendo consigli preziosi su come orientarsi per scegliere le miscele migliori e, soprattutto, su come degustare il caffè per giudicare la bontà di uno dei prodotti più popolari d’Italia e non solo.

I Socci Golosi, che come da tradizione hanno partecipato alla serata muniti del loro bavaglio con ricamato il logo dell'associazione quale segno distintivo, hanno seguito con attenzione la serata di particolare spessore "culturalgastronomico" approfittando dell'occasione per formulare domande e quesiti agli esperti.

L'evento, perpetuando la missione che I Socci Golosi si sono dati, è andato ad assommarsi alle altre serate monotematicche che l'Associazione ha organizzato nel passato esaminando, di volta in volta, altri cardini della cucina quali l'uovo, l'aceto balsamico, i salumi, la pizza, il pecorino toscano ecc.