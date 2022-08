Energia: Lolini (Lega), "Credito d’imposta per le nostre terme”

Roma: “Il ministro Garavaglia propone anche per il comparto termale e della ristorazione un credito di imposta per fronteggiare l’aumento dei costi energetici. Le terme sono un settore strategico per la nostra regione. Penso a città che ruotano attorno al comparto, come Montecatini, Casciana, Chianciano, Monsummano, o territori che ne traggono benefici, come Saturnia, e che, nella loro globalità, hanno lanciato l’immagine della Toscana a livello internazionale.

Questo aiuto sarebbe a dir poco fondamentale. Il ministro del Turismo è già riuscito ad assicurare al settore risorse sostanziose, a differenza di quelle ridicole del Governo Conte. Ora le terme rischiano il default ed è necessaria una risposta concreta che porterebbe benefici all’intero indotto regionale”. Lo dichiara il deputato della Lega Mario Lolini, coordinatore del partito in Toscana.