Energia e Design: la Geotermia protagonista dei 35 anni del design di classe

Sasso Pisano (Pi) / Monterotondo Marittimo: “A timeless attitude”: un atteggiamento, un’attitudine, una storia, un comune amore per il territorio – e per la bellezza che esso sa esprimere – e un’idea di innovazione radicata nella tradizione: è ciò che lega la geotermia toscana ai 35 anni di Devon&Devon, la nota azienda italiana con sede a Firenze che disegna e produce prodotti di lusso per la sala da bagno e soluzioni su misura di stampo sartoriale per la casa.

Nata nel 1989, a chiusura del 2024 celebrativo dei suoi primi 35 anni, Devon&Devon ha intrapreso un “viaggio immaginifico – come racconta la campagna dell’azienda fiorentina – attraverso la bellezza senza tempo dei suoi prodotti e dei luoghi da cui trae materie prime e un savoir-faire unico. Inaspettati e surreali, i paesaggi della Toscana sono una lente nuova attraverso cui guardare le mille sfumature della timeless attitude che è da sempre il fondamento della filosofia dell’abitare del brand e di chi lo ama”.

Tre modelli di vasche, dalla bellezza folgorante, immortalate in tre tappe tra gli scenari unici delle Colline Metallifere, delle cave di marmo di Carrara e della natura geotermica tra Larderello, Sasso Pisano e Monterotondo Marittimo, là dove “la natura – continua la narrazione del suggestivo testo di presentazione di Devon – parla ai nostri sensi con un linguaggio forte e misterioso, fatto di calore che abbraccia, di acqua che accarezza, di vapore che avvolge e cura. E ci invita a cercare il tempo per prenderci cura di noi anche nell’intimità della sala da bagno, lasciandoci cullare dal tepore dell’acqua, custodito sorprendentemente a lungo da un sinuoso guscio di ghisa”.





Tutte le info sulla pagina dedicata “A timeless Attitude”:www.devon-devon.com.

“Per Enel Green Power – ha detto Luca Rossini, responsabile Geotermia Enel Green Power – è stato un piacere e un onore collaborare e mettere a disposizione le aree di manifestazioni naturali geotermiche: l’incontro tra eccellenze, come quella rappresentata da Devon&Devon nel proprio settore, è sempre occasione per raccontare il territorio toscano ed i suoi paesaggi senza tempo, che costituiscono una risorsa dal punto di vista energetico, culturale e turistico da curare con un’attenta e innovativa azione di sviluppo sostenibile”.





In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente sul territorio regionale, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% delle rinnovabili prodotte in Toscana, forniscono calore utile a riscaldare oltre 13mila utenti, 27 ettari di serre e numerose aziende della filiera agroalimentare e dell’artigianato.