Enel rinnova impianti elettrici. Lavori a Follonica, Scarlino e Roccastrada

Follonica: Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: tra lunedì 6 marzo e mercoledì 8 marzo, infatti, la società elettrica effettuerà lavori su alcune porzioni di rete elettrica rispettivamente nell’area di via Litoranea intersezioni via Elba, via Gorgona, via Pianosa e dintorni a Follonica (lunedì); in zona Sassofortino a Roccastrada (martedì); a Scarlino Scalo via Matteotti e vie circostanti (mercoledì).



Nel primo caso, lunedì 6 marzo a Follonica, con inizio lavori alle ore 9:00 e conclusione nel primo pomeriggio, sarà attivata una nuova linea di bassa tensione interrata, più resistente ed efficiente, lato mare che consentirà di potenziare il servizio elettrico in tutta l’area interessata dall’intervento; nella seconda circostanza, martedì 7 marzo a Sassofortino nel territorio comunale di Roccastrada, con avvio intervento alle 9:00 e fine lavori primo pomeriggio, sarà rinnovata la componentistica elettromeccanica nella cabina elettrica che serve la frazione con automatizzazione del tratto di rete elettrica sottesa all’impianto; infine, mercoledì 8 marzo a Scarlino Scalo, con inizio lavori alle 13:30 e svolgimento nel pomeriggio, saranno effettuate operazioni di manutenzione per il telecontrollo degli impianti elettrici di bassa tensione.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha diviso su più giorni, in zone diverse, per diminuire i disagi. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze nelle località suddette. I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul nostro sito web e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.

Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link www.e-distribuzione.it.