Enel, al via operazioni di rinaturalizzazione Monte di Sopra per una geotermia a servizio turismo sostenibile

Monterotondo Marittimo: Comune di Monterotondo Marittimo ed Enel Green Power Italia informano di aver avviato i lavori di pulizia e ripristino in località “Monte di Sopra/Pianacce”, nell’area in cui in passato operava un’azienda agricola di allevamento di cinta senese che ha cessato l’attività da diversi anni.

Le operazioni, svolte da una ditta specializzata nel settore, consistono nel restyling della porzione di terreno interessata dalla precedente impresa zootecnica, con particolare riferimento alla rimozione delle recinzioni metalliche e delle relative palificazioni presenti e alla pulizia ambientale per rinaturalizzare l’area.

In tal modo un cospicuo scorcio di paesaggio geotermico, che sorge vicino alle manifestazioni naturali delle Biancane (parte del Parco delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO Global Geopark), sarà restituito al territorio per una fruizione a beneficio della comunità e del turismo sostenibile, con i migliori standard ambientali e di sicurezza.

Un risultato possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Monterotondo Marittimo ed Enel Green Power per lo sviluppo della geotermia a 360°: in Toscana, infatti, Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Grosseto e Siena. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% delle rinnovabili prodotte in Toscana, forniscono calore utile a riscaldare 13 mila utenze residenziali, aziende ed esercizi commerciali, oltre a 26 ettari di serre, e contribuiscono ad alimentare un’importante filiera artigianale, agroalimentare e turistica con oltre 60 mila visite annue.

In Italia la geotermia è una peculiarità della Toscana: qui iniziò con l’attività per usi chimici avviata nel 1818 da Francesco Larderel, poi Conte De Larderel, e successivamente con la produzione di energia elettrica resa possibile dall’accensione delle prime 5 lampadine nel luglio 1904 grazie all’intuizione del Principe Ginori Conti, cui seguì nel 1913 l’entrata in esercizio della prima centrale a Larderello. In collaborazione con i Comuni ed il tessuto associativo, Enel Green Power promuove il turismo sostenibile: https://www.enelgreenpower.com/it/paesi/europa/italia/luoghi-energia/museo-geotermia.