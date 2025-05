Encomio per meriti straordinari di servizio a due agenti della Polizia Municipale di Cecina

Istituita dalla Regione Toscana la Giornata della Polizia Locale, prima edizione questo 16 maggio 2025, per valorizzare l’attività della polizia locale sul territorio e offrire una panoramica delle migliori esperienze e pratiche in materia di sicurezza urbana.

Cecina: “È determinante - ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - dare visibilità e riconoscimento al ruolo delle forze di polizia locale, promuovendo una comprensione più profonda della loro funzione all'interno delle comunità”.

Nell'ambito della cerimonia sono stati premiati gli agenti della Polizia Municipale di Cecina Davide Franchi e l’assistente scelto Marco Venturini che hanno ricevuto un encomio per il salvataggio di un uomo e del suo cane dal sottopasso allagato in occasione dell'alluvione a Cecina dello scorso autunno: l’uomo bloccato nell’auto era rimasto paralizzato dal freddo e dalla paura e i due agenti si sono immersi senza esitazioni nelle gelide acque per liberarlo e trarlo in salvo. Mentre l'agente Franchi ha proseguito da solo a porre in salvo l'uomo, Simoncini è tornato indietro per liberare anche il cane dell’anziano, riuscendo dopo un’iniziale diffidenza da parte dell’animale, prima a calmarlo e poi a portarlo al sicuro.

"Quanto accaduto ha dimostrato - come si legge nelle motivazioni agli encomi - il non comune coraggio, la grande prontezza operativa e lo spiccato senso del dovere dei due agenti che hanno agito tempestivamente e risolutivamente evitando irreversibili conseguenze all'anziano automobilista e al suo cane, riconsegnandoli entrambi all'effetto dei propri cari”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il comandante della Polizia Municipale di Cecina Armando Ore e la sindaca Lia Burgalassi.