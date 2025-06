Emiliano Ricci all'Osservatorio Astronomico di Roselle

Questo venerdì 27 giugno alle ore 21:30 all'Osservatorio di Roselle parleremo di fenomeni astronomici ed atmosferici assieme a due relatori d'eccezione l'astrofisico Emiliano Ricci e l'astrofisica Silvia Giomi.

Roselle: Abstract: "Fenomeni astronomici e atmosferici: uno spettacolo tra cielo e terra”

Dalle eclissi alle stelle cadenti, esploreremo alcuni dei fenomeni più affascinanti che si verificano nel nostro cielo, per poi dare uno sguardo ai fenomeni atmosferici, come le aurore polari, che ci mostrano come la Terra stessa partecipi a questo grande spettacolo cosmico. Un invito a guardare la meraviglia del cielo con occhi nuovi.

I Relatori: Emiliano Ricci, Astrofisico, Giornalista e divulgatore scientifico tra più amati d'Italia, è Membro della Società Astronomica Italiana e Proboviro dell'Unione Astrofili Italiani, ha collaborato con molte testate, sia locali che nazionali, come l'Astronomia, Le Stelle (del cui sito è stato webmaster dalla fondazione della rivista fino al 2006), Nuovo Orione, Coelum, Quark, Airone, l'Unità, Il Corriere di Firenze. Attualmente collabora con Le Scienze, BBC Scienze e Focus.

Silvia Giomi Astrofisica e fisica medica, è specializzata in TESs35 “Transition-edge sensor” presso l'istituto Nazionale di Ricerca Metrologica “INRiM” di Torino; è specializzata in Fisica Medica presso l'Università di Firenze. Ha all'attivo diverse pubblicazioni scientifiche su riviste referate.

Seguiranno "meteo permettendo" le osservazioni della volta celeste tramite telescopi in giardino e/o dalla cupola, in caso contrario proietteremo la volta celeste in tempo reale al maxischermo in alta risoluzione e l'astrofisico risponderà ad ogni vostra domanda con aneddoti e curiosità...

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com