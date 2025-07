Emergenza notturna a Giannutri

Attivata la postazione Cri di supporto ad elicottero Pegaso della Asl

Giannutri: Con l'apertura della postazione di primo soccorso di Isola di Giannutri, spiega Piera Casalini, Delegata di Croce Rossa Italiana, e fra i coordinatori del progetto insieme al dottor Giorgio Rizzardi, attiva da due giorni, abbiamo creato un punto importante di servizio per quella piccola comunità locale, in accordo con il Comune di Isola del Giglio ed informata la asl sud est, servizi di emergenza ed urgenza. Un primo servizio con l'intervento dell'elicottero " Pegaso " si è svolto nella tarda serata del 3 luglio, per prestare assistenza ad una persona residente che si è sentita male, gli equipaggi Cri sull'Isola hanno operato su attivazione ed in supporto dei servizi di emergenza della asl sud est.