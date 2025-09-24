Emergenza maltempo, gli interventi dei VVF tra Paganico e Orbetello

Grosseto: Sono stati espletati 29 interventi di soccorso da parte dei VVF per l’emergenza maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito gran parte della Maremma, 16 nella zona nord a Paganico e 13 nella zona sud ad Orbetello. Sono state impiegate 6 squadre con 14 mezzi e 38 unità. Si è provveduto a trattenere una squadra che ha prolungato il proprio orario per l'intera giornata di ieri per contenere gli allagamenti verificatisi nel Comune di Civitella Paganico.

Nella giornata di lunedì i VVF sono intervenuti, a seguito di allagamenti, con un totale di 22 unità e 6 mezzi, tra cui l’anfibio, a seguito delle forti piogge che hanno interessato la SP 64, in prossimità di Paganico. Il flusso delle acque ha provocato danni e blocchi stradali. Numerosi automobilisti hanno richiesto soccorso poiché l’acqua ha raggiunto il livello degli sportelli delle vetture, generando situazioni di pericolo. Inizialmente una persona risultava dispersa ma è stata successivamente rintracciata in buone condizioni. Il mezzo anfibio ha recuperato un motociclista, un automobilista ed evacuato due persone.

Sul posto quattro squadre dei Vigili del Fuoco oltre a due unità MO.C.R.A. (modulo contrasto rischio acquatico) e i sommozzatori di Firenze.



