Emergenza in Emilia Romagna, grazie ai nostri volontari

Redazione Grosseto: “Grazie, grazie davvero ai volontari della protezione civile per quello che stanno facendo in Emilia Romagna. Vorrei esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che hanno vissuto, e stanno ancora vivendo, momenti di angoscia”, commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Anche la Protezione civile di Grosseto è stata impegnata in prima linea nell'assistenza alle persone coinvolte dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna. Le piogge violente e incessanti hanno causato frane e hanno portato i fiumi ad esondare, allagando le strade delle città e mettendo in pericolo numerose persone. Il numero dei dispersi cresce così come quello degli sfollati, degli evacuati e, purtroppo, dei morti. I volontari grossetani, impegnati negli aiuti, fanno parte delle squadre del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta) e del Vab (Vicinanza Antincendi Boschivi). Con l'aiuto di idropulitrici e motopompe stanno aiutando la protezione civile della zona a liberare le vie dall'acqua, ristabilendo una situazione tendente alla normalità.





