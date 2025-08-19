Emergenza idrica a Roccastrada e frazioni, Caporali e consiglieri: “Situazione ciclica e insostenibile”

Roccastrada: “Il Centrodestra per Roccastrada si fa portavoce dei profondi disagi subiti in questi giorni dalla popolazione di Roccastrada, Sassofortino, Torniella e Roccatederighi per l’interruzione prolungata del servizio idrico da parte dell’Acquedotto del Fiora.

Il capogruppo Alessio Caporali, e i consiglieri Giudi Parrini, Roberto Bocci, (Fratelli d’Italia), e Franca Gramola (Lega) dichiarano: “Siamo pienamente consapevoli che i guasti imprevisti alla rete idrica territoriale – anche di notevole entità – possono causare delle problematiche rilevanti e, di conseguenza, la dilatazione dei tempi per risolverle. I cittadini, tuttavia, sono profondamente indignati per le difficoltà prolungate a cui hanno dovuto far fronte soprattutto per chi gestisce le attività ricettive come bar, ristoranti e alberghi. Le autobotti messe a disposizione non hanno risposto adeguatamente alle esigenze della popolazione soprattutto per la loro collocazione rispetto ai contesti urbani dei centri abitati a fronte del numero cospicuo di persone anziane e soggetti fragili, spesso più bisognosi, impossibilitati a raggiungere autonomamente tali punti di approvvigionamento temporaneo ”.

I consiglieri concludono: “La situazione è stata critica e si sta normalizzando: tuttavia, non è la prima volta che i nostri paesi rimangono senza acqua per giorni, anzi, questo disservizio sembra ripetersi ciclicamente proprio al culmine della stagione estiva. A fronte dei costi a carico della collettività pretendiamo dal gestore una maggiore attenzione alla manutenzione periodica della rete idrica del nostro Comune e l’eventuale riconoscimento di sconti in fattura agli utenti che hanno subito tale disservizio”.



