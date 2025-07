Emergenza casa a Follonica: il PSI propone di riconvertire le foresterie dell’ippodromo

PSI Follonica: “Servono soluzioni concrete per giovani, famiglie e lavoratori: partiamo dagli spazi esistenti e rilanciamo il diritto all’abitare”

Follonica: La recente approvazione della variante urbanistica che svincola le foresterie dell’ippodromo dall’attività ippica rappresenta un passaggio importante per la città. Il Partito Socialista di Follonica propone di cogliere questa occasione per destinare quegli spazi a uso abitativo, in risposta alla crescente emergenza casa. Siamo ben consapevoli che non potranno essere progettate nuove espansioni prima dell’attuazione delle attuali previsioni urbanistiche

Tuttavia , «Trovare una casa a Follonica è diventato sempre più difficile e nei mesi estivi la situazione peggiora, complice l’aumento dei costi e la pressione turistica. A farne le spese sono i giovani, le famiglie e i lavoratori stagionali, che non riescono a trovare soluzioni abitative dignitose a prezzi accessibili».

Negli ultimi anni, il costo della vita è aumentato sensibilmente: affitti, utenze, beni di prima necessità. Tutto è rincarato. E la mancanza di case in affitto a prezzi accessibili è ormai un problema concreto per tanti cittadini. Un disagio che si riflette anche sulla popolazione residente: mentre comuni limitrofi come Massa Marittima, Scarlino e Gavorrano crescono, Follonica rischia di scendere sotto la soglia dei 20.000 abitanti, con pesanti conseguenze economiche e politiche.

Non possiamo permettere che Follonica diventi una città sempre più inaccessibile per chi ci lavora e ci vive tutto l’anno.

Per i socialisti follonichesi, le foresterie dell’ippodromo, possono diventare una risorsa preziosa per offrire soluzioni concrete a chi oggi è escluso dal mercato immobiliare. Ma non basta: questa occasione deve rientrare in una strategia più ampia per affrontare l’emergenza abitativa in modo strutturale.

In quest’ottica, il PSI propone di affiancare al recupero delle foresterie anche la realizzazione di una terza “167”, ovvero una nuova area residenziale costruita su terreni pubblici a prezzi calmierati, pensata per dare un’opportunità concreta ai residenti, in particolare giovani e famiglie. A questo si aggiunge il rilancio del social housing, un modello che consente di offrire case in affitto a prezzi sostenibili a chi non riesce a sostenere i costi del mercato privato, pur non avendo i requisiti per l’edilizia popolare.

«Rigenerare significa andare oltre la semplice ristrutturazione: è restituire agli spazi pubblici una funzione sociale, capace di rispondere ai bisogni più urgenti della città. Oggi, il primo fra tutti è il diritto alla casa»

Il PSI Follonica invita l’amministrazione comunale a farsi carico di questa proposta, valutando con attenzione la destinazione delle foresterie e inserendola all’interno di una strategia più ampia sul diritto all’abitare.

«Il diritto alla casa non può restare ai margini dell’agenda politica locale e ogni occasione concreta per affrontarlo va colta senza esitazioni. Le foresterie dell’ippodromo possono rappresentare un primo passo in questa direzione».