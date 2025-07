Emergenza Caldo: Sei Toscana rimodula i servizi per tutelare i lavoratori

Raccolta, spazzamento e svuotamento cestini anticipati o spostati alla sera per proteggere gli operatori, mentre il porta a porta resta invariato.

Grosseto: Con l’arrivo del caldo intenso e il persistere di condizioni meteo-climatiche particolarmente critiche, Sei Toscana ha adottato una serie di misure organizzative per garantire la continuità dei servizi di igiene ambientale salvaguardando, al tempo stesso, la salute e la sicurezza dei propri operatori.

In ottemperanza alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore” emanate dalla Regione Toscana e recependo le indicazioni di Inail, l’azienda informa che alcuni servizi previsti nelle ore più calde della giornata potrebbero subire delle modifiche così da garantire la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici dagli effetti del calore.

In particolare, così come comunicato a tutti i Comuni dell’Ato Toscana Sud, i servizi manuali come raccolta, spazzamento e svuotamento cestini potranno essere anticipati alla mattina oppure riorganizzati in orario serale, in modo da evitare l’esposizione degli operatori nelle fasce orarie a maggior rischio per la salute. Le modifiche saranno attuate in modo flessibile, compatibilmente con le esigenze operative e in condivisione con le Amministrazioni comunali.

Resteranno invariati, invece, tutti i servizi di raccolta domiciliare porta a porta: giorni e orari di conferimento dei rifiuti non subiranno alcuna variazione. Nessuna modifica è prevista neppure per gli interventi in occasione di eventi, mercati e attività di decoro nei centri storici, che continueranno a svolgersi regolarmente.

“Abbiamo attivato una procedura specifica per tutelare tutti i nostri operatori, tenendo conto delle attuali condizioni climatiche e dei rischi legati al caldo – dice il Direttore generale di Sei Toscana, Gianluca Paglia –. L’attenzione alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori resta una priorità, così come la volontà di assicurare servizi puntuali e di qualità su tutto il territorio servito”.

In un’ottica di prevenzione e responsabilità, ai lavoratori sono state fornite indicazioni puntuali sulle misure da adottare per proteggersi dagli effetti delle alte temperature, anche alla luce delle previsioni che indicano un’estate particolarmente lunga e afosa.