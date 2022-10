Emergenza abitativa, incontro tra comune e sindacati

Orbetello: Si è tenuto ad Orbetello un incontro tra l'assessore alle politiche abitative Silvia Magi e i rappresentanti sindacali del Sunia, Antonio Terribile e Mario Falconi nel corso del quale sono stati discussi argomenti delicati come l'emergenza sfratti e il disagio abitativo purtroppo in crescita in questo periodo. È stato un confronto significativo spiega l'assessore Magi: "Abbiamo fornito al sindacato informazioni precise sull'utilizzo autorizzato, i rapporti con l'ente gestore e i progetti posti in essere per affrontare l'attuale periodo di crisi economica-sociale. Abbiamo ricordato che il Comune interviene in aiuto alle famiglie che presentano certi requisiti attraverso bonus specifici per il contributo affitto, esenzione dal trasporto e mensa scolastica, contributi per sostenere bollette ecc.

Abbiamo accennato anche a studi di fattibilità posti in essere al fine di riuscire a reperire sul territorio immobili con affitto calmierato". L'incontro si è concluso con la condivisione dei percorsi e delle scelte fatte ad oggi e cosa importante è stata concordata una sorta di collaborazione che ci porterà ad incontri più frequenti al fine di coordinare l'operato di entrambi a favore della cittadinanza.