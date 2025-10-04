Elly Schlein a Grosseto: incontro con la cittadinanza il 5 ottobre

La segretaria del Partito Democratico alla Sala Eden per un confronto aperto con la popolazione su temi politici e prospettive future.

Grosseto: Appuntamento il 5 ottobre alle ore 15:30 alla Sala Eden, all’interno delle Mura Medicee di Grosseto, con Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico.

L’iniziativa, organizzata dal PD grossetano, sarà un’occasione di dialogo e confronto con la cittadinanza. Un momento aperto per discutere idee, programmi e sfide future, con l’obiettivo di costruire insieme proposte concrete per il territorio e per il Paese.

L’invito è rivolto a tutta la popolazione, che potrà partecipare liberamente all’incontro.