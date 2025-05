"Elisabet": Un Gioiello del Mare Illumina Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: "Elisabet", il primo Ocea Commuter 155 varato dal prestigioso cantiere navale Ocea di Les Sables d’Olonne, ha fatto il suo elegante ingresso all’antico molo della Pilarella, a Porto Santo Stefano. L'arrivo di questa splendida imbarcazione è stato accuratamente documentato da Artemare Club per l'Archivio storico dello Yachting, custodito presso la sede dell'associazione.

Come sottolinea il comandante Daniele Busetto, "Elisabet" incarna la bellezza e l'eleganza di una regina del mare. Con i suoi 47 metri di lunghezza, consegnata nell'ottobre 2011, vanta un design esterno firmato Joubert Nivelt Design. Gli interni lussuosi sono stati progettati per accogliere comodamente fino a 10 ospiti in 5 suite, mentre un equipaggio di 10 persone garantisce un servizio impeccabile.

Costruita con scafo e sovrastruttura in alluminio e ponti in teak, "Elisabet" naviga con fluidità a 15 nodi, raggiungendo una velocità massima di 18 nodi e un'autonomia notevole di 4.500 miglia nautiche. Tra le sue caratteristiche distintive spiccano un ampio salone panoramico sul ponte principale, una palestra con vista mozzafiato sul ponte superiore e una pratica piattaforma per elicotteri.

Artemare Club le ha tributato un caloroso benvenuto marinaresco, augurandole mari calmi e venti propizi per le sue future navigazioni!