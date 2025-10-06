Elisa Del Bolgia, candidata alle elezioni regionali in Toscana

Elisa Del Bolgia: "Sanità, territorio e diritti: la mia candidatura con Casa Riformista – Giani Presidente"

Grosseto: "Questa è la mia prima esperienza politica, ma non ho avuto dubbi: ho scelto di candidarmi alle prossime elezioni regionali in Toscana con la lista Casa Riformista – Giani Presidente, in qualità di civica.

Mi chiamo Elisa Del Bolgia e sono una professionista della sanità: lavoro da tre anni come chirurgo orale all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Casa Riformista nasce con uno scopo preciso: controbilanciare un'alleanza di governo sempre più spostata a sinistra, che con ogni probabilità guiderà la nostra Regione. In questo scenario, la nostra presenza è essenziale per rappresentare un riformismo concreto, pragmatico, vicino ai cittadini.

Ho scelto di impegnarmi in politica perché amo la città che mi ha accolto, e perché, vivendo quotidianamente la realtà ospedaliera, conosco da vicino le criticità organizzative e le potenzialità del nostro sistema sanitario.

Il mio obiettivo è riportare la Maremma e l’Amiata al centro delle politiche regionali, con un focus forte e deciso sul mondo della sanità, a partire da chi ogni giorno ne è il motore: i lavoratori.

Penso in particolare alle donne che operano nel settore sanitario, molte delle quali sono madri o lo diventeranno. Progetti come la nursery o il kids garden, attualmente in fase di realizzazione all’ospedale Misericordia, rappresentano un esempio concreto di come si possa davvero sostenere la maternità e la carriera femminile, offrendo servizi essenziali direttamente nei luoghi di lavoro. È auspicabile che questo modello non resti isolato: la sua estensione ad altre realtà del territorio – non solo ospedaliere, ma anche aziende, enti pubblici, scuole e amministrazioni locali – potrebbe rappresentare una svolta culturale importante, capace di creare un tessuto sociale più inclusivo e moderno. Offrire spazi dedicati ai bambini nei contesti lavorativi significa supportare le famiglie, favorire l’occupazione femminile e promuovere un equilibrio reale tra vita privata e professionale. È da questi gesti concreti che può partire una vera riforma del lavoro in chiave di pari opportunità.

Il mondo imprenditoriale internazionale ha da tempo compreso l’importanza del benessere organizzativo. Anche in ambito sanitario, dobbiamo iniziare a pensare a spazi dedicati al tempo libero e alla salute psicofisica dei lavoratori. Un esempio concreto? La realizzazione di palestre aziendali o percorsi esterni per l’attività fisica. Le evidenze scientifiche parlano chiaro: patologie croniche come osteoporosi, ipertensione, obesità e diabete possono essere contrastate attraverso una regolare attività fisica. Garantire benessere ai lavoratori significa anche migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi.

Per quanto riguarda le liste d’attesa, il problema è complesso e di portata nazionale. Tuttavia, esistono già modelli virtuosi che possiamo prendere come riferimento. Penso, ad esempio, alla recente Delibera 63 della Regione Toscana sull’odontoiatria, che ha introdotto percorsi prioritari per i pazienti medicalmente compromessi. È questa la direzione da seguire: rendere più efficiente il sistema attraverso percorsi differenziati e ben tracciati.

Infine, non posso non sottolineare la qualità e la professionalità che il nostro ospedale, il Misericordia, ha dimostrato nel corso degli anni. Abbiamo risorse umane eccellenti, che meritano di essere valorizzate. Il nostro compito è vigilare affinché la sanità della provincia non venga depotenziata, ma sostenuta e rafforzata.

Mi candido per portare la voce del territorio, dei suoi professionisti e dei suoi cittadini, al centro della politica regionale. Con riformismo, concretezza e passione".

Elisa Del Bolgia - candidata alle elezioni regionali in Toscana Casa Riformista - Lista Giani Presidente



