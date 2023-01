Elezioni Rsu Acquedotto del Fiora e Solmar: passano due candidati di Femca Cisl

In entrambe le Rsu saranno due i rappresentanti della Femca Cisl. Il segretario Fè: “Risultati importanti che attestano la bontà del lavoro di questi ultimi anni”.



Grosseto: L’anno inizia con importanti risultati per la Femca Cisl Grosseto: nelle elezioni della Rsu di Acquedotto del Fiora e del Gruppo Solmar i rappresentanti di Cisl hanno raccolto molti sostegni, dimostrando come la federazione sta crescendo sul territorio. “Mercoledì 11 gennaio si sono tenuti due importanti rinnovi delle Rsu di due aziende del territorio – commenta Gian Luca Fè, segretario generale di Femca Cisl Grosseto - che dimostra come siamo cresciuti in tutte e due le aziende: risultati che attestano l’importante lavoro di questi anni”.





Nell’elezione di Acquedotto del Fiora, che si è svolta con voto telematico, hanno partecipato 357 lavoratori su 433 aventi diritto. Per la Femca Cisl sono stati eletti Marco Nocchi, che è stato il più votato in assoluto con 47 preferenze, e Riccardo Sabatini. La Femca Cisl ha raccolto, complessivamente, 82 preferenze. “Nella precedente Rsu – continua Fè – avevamo un solo delegato: il risultato ottenuto, quindi, ci fa capire che abbiamo lavorato bene, creando un rapporto di fiducia importante con i lavoratori di Acquedotto del Fiora. Importante sottolineare anche il fatto che la modalità telematica, scelta insieme con l’azienda, è stata pensata per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, che sono dislocati su un territorio molto vasto e che ha portato a una grande partecipazione degli aventi diritto”.

Ottimi risultati anche per le elezioni Rsu del Gruppo Solmar-Nuova Solmine dove la Femca Cisl si conferma come il sindacato più votato: su 90 votanti, dei 113 aventi diritto, la Femca ha raccolto 43 voti, eleggendo due delegati Rsu. A rappresentare i lavoratori saranno Alessio Guidoni, che è il più votato con 22 preferenze, e Luca Depieri. “Ai nostri candidati eletti, due dei quali hanno raccolto il maggior numero di preferenze in entrambe le aziende – conclude Fè – auguro un buon lavoro, ricordando che la federazione è a loro disposizione e a disposizione di tutti i lavoratori per il necessario supporto”.