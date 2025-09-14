Elezioni Regionali Toscana: Democrazia Sovrana e Popolare non raggiunge le 9000 mila firme ma prosegue nella lotta anti-sistema

Firenze: "Non siamo riusciti a raccogliere le 9mila firme necessarie per presentare una nostra lista alle prossime elezioni regionali, ci siamo fermati a 7mila, ma questo non arresta la nostra battaglia contro il sistema ". Lo annuncia il candidato in pectore di Democrazia Sovrana e Popolare, Hubert Ciacci, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle sottoscrizioni, prevista per ieri 13 settembre.

"È stata una bella sfida - aggiunge Ciacci, la cui candidatura era stata presentata il 20 agosto scorso in occasione di un’affollata conferenza stampa - con un grande lavoro svolto dai nostri volontari in meno di 29 giorni, durante l'estate, tra mille difficoltà. Continueremo la lotta sia in Toscana che a livello nazionale. Aver trovato in così poco tempo e con poca organizzazione queste 7000 firme ci sprona ad andare avanti, nella convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta".