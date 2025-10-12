Elezioni Regionali Toscana: affluenza al 9,74% alle ore 12, in provincia di Grosseto il dato sale al 10,01%

Grosseto: Primi dati ufficiali sull’affluenza alle Elezioni Regionali in Toscana: alle ore 12.00 ha votato il 9,74% degli aventi diritto su base regionale. In provincia di Grosseto, il dato è superiore alla media regionale, attestandosi al 10,01%, secondo i rilevamenti diffusi dal Ministero dell’Interno.

Nel capoluogo, Grosseto città, si registra una percentuale attorno al 10,96%, contro il 15,80% del 2020, mentre nei comuni di Follonica e Orbetello si viaggia rispettivamente sul 10,90% e 9,68%. Nei centri più piccoli, come Castiglione della Pescaia, Monte Argentario e Manciano, i valori restano sotto il 10%. I seggi sono stati aperti regolarmente alle 7 del mattino e resteranno aperti fino alle 23 di oggi e domattina dalle ore 7 alle ore 15. Dopodiché inizierà lo spoglio delle schede.

Il dato delle ore 12 rappresenta solo la prima rilevazione. Le prossime fasce orarie, alle 19 e alle 23, daranno un’indicazione più chiara sull’andamento complessivo della partecipazione al voto in Toscana e in provincia di Grosseto.