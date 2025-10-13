Cronaca

Elezioni Regionali Toscana: affluenza al 47,73% alle ore 15, in provincia di Grosseto al 44,93%

Grosseto: Alle ore 15.00 si sono chiusi i seggi per il voto delle elezioni regionali in Toscana, con un’affluenza alle ore 15 pari al 47,73% degli aventi diritto, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno pubblicati sul portale Eligendo.

In provincia di Grosseto, la percentuale è inferiore alla media regionale e si attesta al 44,93%, mentre nelle regionali precedenti i votanti si attestarono al 60,87%. 

Di seguito i dati provincia per provincia:


DOMENICALUNEDI'
SEZIONI% ORE 12% ORE 19% ORE 23%ORE 15PREC.
TOSCANA3.922 su 3.922
9,9628,1535,7047,7362,60
AREZZO368 su 3688,8028,3836,0347,7764,60
FIRENZE957 su 95711,4831,6340,1452,6366,47
GROSSETO257 su 2579,9726,1732,1544,9360,87
LIVORNO368 su 3689,6224,9030,8742,3057,34
LUCCA456 su 4568,0923,3429,3840,4256,65
MASSA-CARRARA259 su 2597,8622,8628,8040,8054,70
PISA413 su 41310,0728,7637,4250,1865,57
PISTOIA306 su 30610,7829,9537,5549,0761,66
PRATO242 su 24210,6530,9639,6250,8264,80
SIENA296 su 2969,3628,0236,4049,0764,85