“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Elezioni Regionali Toscana: affluenza al 47,73% alle ore 15, in provincia di Grosseto al 44,93%
Grosseto: Alle ore 15.00 si sono chiusi i seggi per il voto delle elezioni regionali in Toscana, con un’affluenza alle ore 15 pari al 47,73% degli aventi diritto, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno pubblicati sul portale Eligendo.
In provincia di Grosseto, la percentuale è inferiore alla media regionale e si attesta al 44,93%, mentre nelle regionali precedenti i votanti si attestarono al 60,87%.
Di seguito i dati provincia per provincia:
|DOMENICA
|LUNEDI'
|SEZIONI
|% ORE 12
|% ORE 19
|% ORE 23
|%ORE 15
|PREC.
|TOSCANA
|3.922 su 3.922
|9,96
|28,15
|35,70
|47,73
|62,60
|AREZZO
|368 su 368
|8,80
|28,38
|36,03
|47,77
|64,60
|FIRENZE
|957 su 957
|11,48
|31,63
|40,14
|52,63
|66,47
|GROSSETO
|257 su 257
|9,97
|26,17
|32,15
|44,93
|60,87
|LIVORNO
|368 su 368
|9,62
|24,90
|30,87
|42,30
|57,34
|LUCCA
|456 su 456
|8,09
|23,34
|29,38
|40,42
|56,65
|MASSA-CARRARA
|259 su 259
|7,86
|22,86
|28,80
|40,80
|54,70
|PISA
|413 su 413
|10,07
|28,76
|37,42
|50,18
|65,57
|PISTOIA
|306 su 306
|10,78
|29,95
|37,55
|49,07
|61,66
|PRATO
|242 su 242
|10,65
|30,96
|39,62
|50,82
|64,80
|SIENA
|296 su 296
|9,36
|28,02
|36,40
|49,07
|64,85