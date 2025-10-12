“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Elezioni Regionali Toscana: affluenza al 28,25% alle ore 19, in provincia di Grosseto al 26,39%
Grosseto: Prosegue il voto per le elezioni regionali in Toscana, con un’affluenza alle ore 19 pari al 28,25% degli aventi diritto, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno pubblicati sul portale Eligendo.
In provincia di Grosseto, la percentuale è leggermente inferiore alla media regionale e si attesta al 26,39%, contro il 33,75% registrato alla stessa ora nella precedente tornata elettorale.
Un dato che conferma una partecipazione più contenuta rispetto al passato. Nel confronto con le altre province toscane, Grosseto si colloca nella fascia medio-bassa: più alta la partecipazione a Firenze (31,53%) e Prato (31,02%), mentre le affluenze più basse si registrano a Massa-Carrara (22,96%) e Lucca (23,34%).
I seggi resteranno aperti fino alle 23 di questa sera, quando si concluderà la prima giornata di voto, per poi riaprire domattina dalle ore 7 alle ore 15.