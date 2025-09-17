Elezioni Regionali Toscana 2025 – Presentati i candidati del PD per la provincia di Grosseto

Grosseto: Questa mattina, mercoledì 17 settembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Partito Democratico per la provincia di Grosseto alle prossime elezioni regionali.

I nomi che comporranno la lista del PD nella circoscrizione provinciale sono: Leonardo Marras; Alessio Scheggi; Lidia Bai; Lucia Tosini.

Una squadra che unisce esperienza amministrativa, radicamento territoriale e competenze diversificate, pronta a rappresentare al meglio le esigenze della Maremma e della Toscana.

“Con la conferenza stampa di oggi – spiega Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico - abbiamo ufficialmente presentato i candidati per le elezioni regionali. In questi cinque anni di governo regionale abbiamo dimostrato che il PD è in grado di affrontare le sfide più complesse, a partire dalla sanità fino al sociale, dalle infrastrutture allo sviluppo delle aree interne, fino al sostegno all’agricoltura. Ora però è il momento di fare un passo in più: siamo determinati a massimizzare le politiche per le aree rurali e interne, che rappresentano la vera ossatura della provincia di Grosseto e che meritano servizi di qualità, nuove opportunità di lavoro, una sanità diffusa e capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. La nostra lista rappresenta questo impegno: un PD radicato, serio e con la volontà di costruire una Toscana ancora più giusta e vicina alle persone.”

Le dichiarazioni dei candidati:

“L'esperienza di questi anni in Regione Toscana – dichiara Leonardo Marras - è un patrimonio di competenze e un'esperienza straordinaria dal punto di vista politico, umano e sociale. Proporre la mia candidatura agli elettori è un momento importante di verifica di un lavoro fatto e ancora in corso. Sono stato un Maremmano a Firenze in questi anni, senza mai allontanarmi dalla Maremma. Ho portato la terra più bella del mondo, ogni giorno, nella città più bella del mondo. Ed è stato un incontro straordinario. Perché noi abbiamo bisogno di sentirci profondamente toscani, esattamente quanto la Toscana - per essere la Toscana - ha bisogno di noi.

“La politica è sempre stata una passione, un impegno che sento come un dovere verso la comunità che mi ha formato e che mi ha insegnato i valori in cui credo da sempre. – ha commentato Alessio Scheggi - Ho accettato di candidarmi alle prossime elezioni regionali nella lista del Partito Democratico perché penso che questo sia il momento in cui ognuno di noi deve metterci la faccia, con serietà, competenza e passione. Credo che la Toscana e la Maremma abbiano bisogno di nuove energie, di persone che conoscono i problemi quotidiani dei cittadini e che hanno il coraggio di rappresentarli senza distanze né formalità, con la propria identità ed il desiderio di migliorare. Per me la parola identità significa restare fedele ai valori che mi hanno guidato fin da giovane: la solidarietà, la giustizia sociale, l’attenzione ai più deboli, con la convinzione che una comunità si costruisca solo se nessuno viene lasciato indietro. Cambiamento non vuol dire dimenticare chi siamo, ma guardare avanti con coraggio, rinnovando la politica con le idee, con il dialogo e con la capacità di ascoltare”.

“Un mese fa non avrei immaginato di essere candidata al Consiglio Regionale della Toscana. –dichiara Lidia Bai - Poi le cose accadono in fretta: ci si mette a disposizione e ciò che sembrava lontano diventa realtà. È stato così anche la prima volta che mi sono candidata a sindaco. Ringrazio il PD per la fiducia. Alla soddisfazione segue subito la responsabilità: ascoltare, conoscere, lavorare. La nostra provincia è grande e complessa, dal mare alla montagna, dalle città ai piccoli borghi, con grandi potenzialità da valorizzare insieme. I miei impegni principali per la Maremma saranno: una sanità più vicina ai territori, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili, connessioni digitali più forti e diffuse, sostegno concreto alle aree interne, viabilità più sicura ed efficiente, valorizzazione della cultura e del nostro patrimonio ambientale. Sono pronta a mettermi al servizio della nostra comunità, come ho sempre fatto, con impegno, passione e ascolto, per costruire insieme una Toscana più giusta, vicina e sensibile”.

Questo invece il commento di Lucia Tosini, che è nata e vive nel cuore dell’Amiata, a Roccalbegna, insegnante, impegnata nel sociale - Croce Rossa, Pro Loco, Commissione Pari Opportunità – responsabile scuola e cultura nella segreteria provinciale del Pd. “Mi candido per portare in Regione voce e istanze dei nostri territori interni e marginalizzati –spiega Lucia Tosini - con un programma che affidi ai piccoli borghi tutela e cura del territorio affinchè la Toscana valorizzi ogni suo angolo”

Nella foto da sinistra: Alessio Scheggi, Lidia Bai, Giacomo Termine, Lucia Tosini e Leonardo Marras