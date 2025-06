Elezioni regionali: le proposte di Forza Italia e Luca Agresti

Al via la campagna di affissione sui punti del programma legati alla Maremma

Grosseto: È cominciata la campagna di affissione del candidato di Forza Italia Luca Agresti per le elezioni regionali che, durante tutto l’arco della campagna elettorale, si concentrerà sui punti del programma legati alla Maremma. “Abbiamo avviato un percorso – commenta il candidato di Forza Italia, Luca Agresti – basato fortemente sui temi, sulle esigenze dei cittadini e sulle proposte di Forza Italia. Non abbiamo la presunzione di conoscere tutte le soluzioni per il territorio, per questo siamo in continuo dialogo con i cittadini, gli amministratori e le varie realtà pubbliche e private grossetane. La politica deve avere la capacità e l’umiltà di ascoltare, accettare il confronto e poi assumersi la responsabilità di fare sintesi e intervenire, con impegno e serietà, in modo risolutivo ed efficiente”.

Nelle prossime settimane, tramite la campagna di affissione, saranno toccati temi specifici, come la sanità e il sociale, passando per le energie rinnovabili, le imprese e la cultura. “Abbiamo pensato a un programma ampio – conclude Agresti -, dato che le problematiche che insistono sul territorio sono molteplici. L’obiettivo, in linea con la filosofia di Forza Italia, è quello di dire sempre con chiarezza le nostre proposte e le idee che proponiamo per la Maremma e la Toscana”.