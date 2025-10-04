Elezioni regionali, l’appello dell’ANPI: “Andare a votare è difendere la democrazia”

Il Comitato provinciale “Norma Parenti” invita cittadine e cittadini a partecipare con coscienza e responsabilità: “Non votare significa rinunciare al futuro e ai valori dell’antifascismo sanciti dalla Costituzione”.

Grosseto: In vista delle elezioni regionali, il Comitato Provinciale ANPI “Norma Parenti”, saldo nella propria autonomia e indipendenza da ogni partito, ma attento alla competizione elettorale democratica, rivolge un appello alle cittadine e ai cittadini: "Partecipiamo al voto con coscienza e responsabilità, per difendere la Costituzione e i valori dell’antifascismo. Viviamo un tempo complesso, segnato da disillusione e stanchezza, il non votare è una resa, una rinuncia al futuro nostro e dei nostri giovani".

"Significa abbandonare un diritto conquistato con enormi sacrifici e sancito dalla nostra Carta Costituzionale. Senza il contributo di tutti non c’è democrazia e non c’è possibilità di incidere davvero sulla vita collettiva. Il nostro appello è rivolto a tutti gli elettori e le elettrici, ma soprattutto a chi è tentato di disertare un diritto faticosamente conquistato nella lotta di Resistenza. La destra tenta di riscrivere la storia e di scardinare i principi fondativi della Repubblica, intaccando il cuore antifascista che ne è l’anima. In gioco non ci sono solo riforme istituzionali, in primo luogo la separazione dei poteri, ma l’idea stessa di un Paese costruito sulla libertà, sull’uguaglianza e sulla solidarietà. Per questo l’ANPI richiama candidate e candidati al pieno rispetto della Costituzione: ogni cedimento o ambiguità verso il fascismo è incompatibile con la democrazia. Oggi più che mai dobbiamo ritrovare lo spirito costituzionale come terreno condiviso e bussola capace di orientarci nelle difficoltà del presente. La pace è la prima di queste urgenze: la guerra in Ucraina, il genocidio in Palestina e in Cisgiordania minacciano l’equilibrio mondiale e nessuno può fingere che siano conflitti lontani. Dalle comunità cresce una domanda forte di pace, che deve essere sostenuta anche dalle istituzioni regionali. Accanto a questo, è fondamentale restituire forza e dignità agli Enti locali, svuotati di poteri e risorse ma continuamente chiamati a rispondere a bisogni sociali crescenti. Aumenta notevolmente il numero di persone e famiglie scivolate nella povertà assoluta o relativa, costrette a rinunciare a cure mediche, istruzione o persino ai beni essenziali, in un Paese dove aumentano le disuguaglianze. I servizi fondamentali – scuola, sanità, previdenza sociale, sicurezza – vengono progressivamente trascurati, mentre miliardi sono destinati alle spese militari".

"C’è il lavoro, sempre più segnato da disoccupazione, precarietà - ricorda ANPI Grosseto - , bassi salari e morti “bianche”, che va ricostruito come pilastro di cittadinanza, senza discriminazioni e con piena tutela per tutti. C’è l’ambiente, dimenticato salvo quando scoppiano emergenze, mentre la crisi climatica e l’abbandono dei territori minacciano il futuro delle comunità. C’è un’economia che, al di là della propaganda, non cresce, ma piega milioni di famiglie, aggravata dall’incapacità di utilizzare i fondi europei, il cui peso schiaccerà le future generazioni. Il voto regionale non è soltanto un appuntamento elettorale: è un passaggio decisivo per la vita collettiva. Le Regioni gestiscono servizi che incidono direttamente sulla qualità della vita quotidiana, soprattutto la sanità, la scuola e le politiche per il lavoro. Per questo l’ANPI invita tutte e tutti a partecipare, a scegliere con libertà e coscienza chi difende i valori democratici e antifascisti, chi mette al centro la Costituzione, la giustizia sociale, il lavoro, i diritti, la pace e la salvaguardia del pianeta".

"Invitiamo a votare liste e candidato che manifestano in maniera chiara la propria fedeltà ai valori dell'antifascismo" conclude il Comitato Provinciale ANPI “Norma Parenti” di Grosseto