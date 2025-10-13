“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Elezioni regionali in Toscana: Giani guida con il 54% delle preferenze
Il presidente uscente al 54%, Tomasi al 41%, avanzano i risultati parziali
Grosseto: Con oltre il 56% delle sezioni scrutinate (2.229 su 3.922), alle elezioni regionali in Toscana il presidente uscente e candidato della coalizione di centrosinistra, Eugenio Giani, guida con il 54% delle preferenze, mentre il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi, si ferma al 40,94%. La candidata di Toscana Rossa, Alessandra Bundu, ha ottenuto invece il 5,06%.
