Elezioni Regionali in Toscana, Codacons: "Siamo pronti ad appoggiare chi difende davvero i consumatori"

Firenze: Il Codacons rende noto che il Segretario Nazionale Francesco Tanasi, giurista, insieme alla presidente regionale Silvia Bartolini, seguirà con la massima attenzione l'evoluzione della campagna elettorale in Toscana in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre 2025.

"Questa è una fase delicata per cittadini e imprese, segnata da vincere, rincari e crescenti difficoltà economiche – sottolinea Tanasi –. È indispensabile che la politica sappia mettere al centro i diritti dei consumatori e dei cittadini, contrastando le speculazioni e garantendo trasparenza e legalità. Il Codacons è pronto a sostenere quelle forze e quei candidati che presenteranno impegni concreti e verificabili in questa direzione. Solo chi sarà in grado di fornire risposte reali ai bisogni della gente comune trovando in noi un interlocutore serio e disponibile al confronto".

Bartolini aggiunge: "Le prossime elezioni rappresentano un'occasione fondamentale per la Toscana. Chiediamo a tutte le liste e ai candidati di assumere impegni chiari su questioni decisive come il caro-prezzi, la sanità pubblica, i trasporti, l'ambiente ei servizi essenziali. Solo attraverso scelte concrete e coraggiose sarà possibile riconquistare la fiducia dei cittadini".



