Elezioni regionali: Forza Italia lavora per il territorio

Il candidato Agresti: “La nostra unione d’intenti ci permette di pensare solo ai cittadini”

Grosseto: Forza Italia continua a lavorare per il territorio e a perfezionare il programma. Mercoledì 3 settembre, nella sede grossetana del partito in via Giacomo Matteotti, si è svolta la riunione dei dirigenti provinciali e degli eletti a livello locale in vista dell’ultimo mese di campagna elettorale. “Siamo un partito e una coalizione coesi – commenta Luca Agresti, candidato di Forza Italia –, e questo ci permette di lavorare per il nostro territorio con larghissimo anticipo, pensando solamente alle problematiche dei cittadini e alla visione che abbiamo del futuro. Non avendo il problema delle candidature, quelle le abbiamo decise molti mesi fa, possiamo concentrarci nelle ultime settimane di campagna elettorale nell’ascoltare i cittadini, perfezionare il programma e dialogare con gli amministratori locali”.

Tra i tanti temi al centro della campagna elettorale c’è quello dell’ambiente. “Confrontandoci con i territori – prosegue Agresti -, riscontriamo molta attenzione sul tema delle rinnovabili. Come Forza Italia, partito contemporaneo che ha ben chiaro il tempo in cui viviamo, non siamo affatto contrari alle rinnovabili, ma vogliamo gli impianti non siano in contrasto con il paesaggio e con la parte produttiva. D’altronde è un fatto acclarato che qui, nel Grossetano, la natura è un elemento fondamentale sia per l’enogastronomia che per tutto il comparto legato al turismo. Per questa ragione, vogliamo un ente regionale che non tratti la Maremma come un’area di serie B, ma che con grande onestà intellettuale tuteli questo territorio come sempre fa per quelli dell’area settentrionale della Toscana”.