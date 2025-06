Elezioni regionali, Forza Italia: "La priorità è Grosseto al centro della politica"

Il candidato per Forza Italia Luca Agresti ha incontrato alcuni cittadini grossetani: “Il confronto è fondamentale”

Grosseto: Continuano gli incontri del candidato per Forza Italia alle prossime elezioni regionali, Luca Agresti, con i cittadini della provincia di Grosseto. “In queste settimane – commenta Luca Agresti – ho avuto il piacere di girare molto per la Maremma. È chiaro che ogni comune presenti delle criticità e delle esigenze in alcuni casi diverse dagli altri e in altri più simili, ma ciò che si evince dal confronto con le varie comunità è che serve un cambiamento radicale nella considerazione del Grossetano. Dalle energie rinnovabili ai trasporti, passando per i servizi sociosanitari e le tasse, è necessario che la Regione tratti la Maremma al pari delle aree più abitante e industrializzate del Nord”.

Un confronto continuo che passa per la sede grossetana di Forza Italia di viale Giacomo Matteotti e che arriva fino all’Isola del Giglio e alle aree più interne della provincia. “Necessitiamo – conclude Agresti – di una centralità diffusa, di una politica regionale che valorizzi le nostre eccellenze e caratteristiche. Viviamo in una terra ricca di potenzialità, in grado di ottenere risultati importanti in settori come quelli del turismo e dell’enogastronomia, solo per citare due esempi, ma è fondamentale che il sostegno delle istituzioni sia sempre più convinto e strutturato. Investire sulla Maremma significa non solo generare posti di lavoro, rafforzare le imprese e ridistribuire la ricchezza, ma valorizzare l’intera Toscana, uno dei luoghi più affascinanti e apprezzati nel mondo”.